Замглавы МИД Грушко: НАТО готовится к войне с Россией

Фото: depositphotos/borkus

НАТО готовится к войне с Россией, которая учитывает возможные риски в военном планировании. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, основной курс Альянса представляет опасность не только для РФ, но и для общей архитектуры глобальной безопасности. Грушко напомнил, что в НАТО Россию объявили на долгосрочную перспективу "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников".

"Демонизируя намерения России, НАТО пытается добиться превосходства во всех операционных средах, в непрерывном режиме наращивает размеры военных контингентов вблизи российских рубежей, проводит учения, включающие отработку наступательных действий", – заключил замглавы МИД РФ.

При этом дипломат отметил, что на Западе к российским сигналам о возможных последствиях "помериться силой" относятся серьезно. Он подчеркнул, что безопасность России будет обеспечена при любом сценарии.

Ранее Владимир Путин заявил, что с Россией сейчас фактически воюют все страны Североатлантического альянса. Однако, подчеркнул президент, боеготовность российской армии в настоящее время находится на самой высокой позиции в мире.