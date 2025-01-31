Орбан заявил, что Венгрия может наложить вето на продление санкций против России

Фото: ТАСС/АР/Denes Erdos

Венгрия наложит вето на продление санкций против России через полгода в том случае если Еврокомиссия не выполнит данные ей гарантии по энергобезопасности страны. Соответствующее заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в эфире радио Kossuth.

"Принимать решение о санкциях надо каждые шесть месяцев. И если ЕК гарантии не выполнит, то мы не только заведем речь об отмене санкций, но и отменим их. Так что, если Еврокомиссия не выполнит то, о чем мы договорились, то санкциям конец", – подчеркнул политик.

Он также обратил внимание, что основным пунктом договоренностей, достигнутых Венгрией и ЕК, стали переговоры о возобновлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу. В частности, европейская организация пообещала стране добиваться этого от Киева, уточнил Орбан.

При этом Венгрия хотела бы, чтобы санкции Евросоюза в отношении России были вовсе отменены, подчеркнул премьер. По его словам, действие этих рестрикций вредит экономике всего сообщества. В частности, венгерская сторона потеряла из-за них 19 миллиардов евро за три года, подчеркнул политик. Он также обратил внимание, что постоянно указывает на это в рамках встреч со своими коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе.

Однако Венгрия не допустит дальнейшего продления санкций Евросоюза в отношении России, если Еврокомиссия не сможет обеспечить свои обязательства в рамках этих договоренностей, подчеркнул Орбан.

"Мы должны говорить об этом в решительном тоне, иначе к нам никто серьезно относиться не будет, а венгерский народ по-прежнему будет расплачиваться за ущерб от санкций, а также за наглое поведение украинцев", – резюмировал глава правительства.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Польша как председатель Евросоюза хочет ввести 16-й пакет антироссийских санкций, однако Будапешт выступает против ограничений в сфере энергетики.

Решение Венгрии о продлении антироссийских санкций зависит от того, получит ли государство гарантии энергетической безопасности от Еврокомиссии. Сийярто подчеркивал, что уже введенные санкции "потерпели грандиозный провал".

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что Россия осведомлена о том, что Венгрия выдвигала определенные условия для продления этих санкций и они были связаны с позицией, которую по этому вопросу занимает Украина. Он также предположил, что Венгрия получила от Брюсселя заверения о возобновлении переговорного процесса.

