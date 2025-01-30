FT: в ЕС обсуждается возврат закупок газа из РФ в рамках сделки по Украине

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Еврочиновники обсуждают возобновление закупок российского трубопроводного газа в рамках возможного соглашения по Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

Сторонники такого решения утверждают, что мера приведет к снижению высоких цен на энергоносители в Европе, побудит Россию сесть за стол переговоров, а также даст Москве и Киеву основание для введения и поддержания режима прекращения огня.

Однако, как отметила газета, идея возобновления поставок российского газа в Европу, даже на этапе предварительных обсуждений, вызвала негативную реакцию союзников Украины в Евросоюзе.

По данным СМИ, инициативу одобрили некоторые должностные лица из ФРГ и Венгрии, а также власти других стран ЕС. При этом дипломаты и чиновники стран Восточной Европы предложением остались недовольны.

Кроме того, дискуссии по поводу возобновления закупок вызвали опасения среди некоторых американских экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), которые стремятся договориться с европейскими компаниями о долгосрочных поставках. Бизнес США опасается, что перезапуск транзита через территорию Украины сделает их продукцию неконкурентоспособной, объяснили газете два должностных лица.

Тем временем Россия заинтересована в продолжении продажи собственного газа Европе. Кремль намерен внимательно следить за переговорами по этой теме, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, газ из России может не только составить конкуренцию американскому, но и окажется "гораздо более выгоден европейским покупателям".