Politico: ЕС не включил в новые санкции полный запрет импорта СПГ из России

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Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза не будет включать в себя полный запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на издание Politico.

Отмечается, что проект 16-го пакета санкций Еврокомиссия официально представит правительствам стран ЕС 29 января. Новые ограничения затронут только терминалы по приему СПГ, подключенные к европейской газораспределительной системе.

Таким образом, новые санкции не затронут большинство импорта СПГ из России, говорится в материале.

Ранее представитель ЕК Анна-Кайса Итконен призналась, что Евросоюз все еще получает российский газ. Еврокомиссия, уточнила она, в ближайшее время представит новую стратегию, направленную на полное избавление от российских энергоресурсов.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен также призвала страны Евросоюза отказаться от энергетических ресурсов России, несмотря на цены.