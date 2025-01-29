Politico: ЕС не включил в новые санкции полный запрет импорта СПГ из России

29 января, 09:12Политика
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Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза не будет включать в себя полный запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на издание Politico.
Отмечается, что проект 16-го пакета санкций Еврокомиссия официально представит правительствам стран ЕС 29 января. Новые ограничения затронут только терминалы по приему СПГ, подключенные к европейской газораспределительной системе.
Таким образом, новые санкции не затронут большинство импорта СПГ из России, говорится в материале.
Ранее представитель ЕК Анна-Кайса Итконен призналась, что Евросоюз все еще получает российский газ. Еврокомиссия, уточнила она, в ближайшее время представит новую стратегию, направленную на полное избавление от российских энергоресурсов.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен также призвала страны Евросоюза отказаться от энергетических ресурсов России, несмотря на цены.
Путин заявил, что Россия будет увеличивать свою долю на мировом рынке СПГ