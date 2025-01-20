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Европейский союз все еще получает российский газ, несмотря на усилия Еврокомиссии по избавлению от энергетических ресурсов из РФ. Об этом заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, слова которой приводит ТАСС.

Она уточнила, что Еврокомиссия прикладывает для этой цели значительные усилия и в ближайшее время представит новую стратегию, направленную на полное избавление ЕС от энергоресурсов РФ.

Ожидается, что ЕК обнародует документ в первые 100 дней работы нового состава миссии, то есть до середины марта, добавила Итконен.

С 1 января компания "Газпром" ограничила поставки газа для транзита в Европу через Украину из-за окончания действия подписанных в 2019 году договоров. Фицо обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в умышленной блокировке газа.

При этом США выступают на полный отказ европейских стран от экспорта российского газа, несмотря на стремление некоторых государств сохранить эти поставки. Помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт также признал, что Штаты по-прежнему экспортируют 20% всего ядерного топлива из РФ.

