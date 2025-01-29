Bloomberg: в ЕС обсуждают запрет временного хранения нефти из РФ

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Евросоюз предлагает включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на временное хранение российской нефти на территории блока. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ и источники, знакомые с ситуацией.

Кроме того, ЕС хочет расширить санкции, введенные против российской и "контролируемой РФ" авиации, а также ограничить транзакции с большим количеством российских портов и аэропортов. По мнению союза, в списке будут фигурировать те воздушные гавани, через которые якобы перевозят оружие и детали, необходимые для его изготовления.

Инициатива ЕС также включает исключения для транспортировок, "связанных с энергетикой и чрезвычайными ситуациями".

Также Евросоюз предлагает ввести санкции в отношении нескольких десятков фирм из КНР, Турции и других стран за якобы помощь российской стороне в уклонении от ограничительных мер ЕС. В перечне также фигурируют санкции, связанные с дополнительными технологиями и программным обеспечением (ПО).

При этом, как сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Bloomberg, западные санкции, которые были введены перед уходом администрации бывшего президента США Джо Байдена против российского топливно-энергетического комплекса, не повлияли на уменьшение экспортных поставок нефти из России.

По данным иностранного агентства, на самом деле объем экспорта нефти из России увеличился. Кроме того, российская сторона в последнее время нарастила отгрузки из терминалов в Тихоокеанском регионе и Арктике, при сокращении поставок из портов на побережье Балтийского моря.

Ранее СМИ писали, что ЕС изучает возможность постепенного введения рестрикций на импорт российского алюминия и поэтапный отказ от сжиженного природного газа из России в рамках нового, 16-го пакета санкций.

Кроме того, Евросоюз может отключить около 15 российских банков от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций.

