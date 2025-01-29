Bloomberg: ЕС может отключить от SWIFT около 15 российских банков

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Евросоюз может отключить около 15 российских банков от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, считают журналисты, Еврокомиссия предлагает постепенно запретить в том числе импорт российского алюминия. Предполагается, что клиенты в Европе смогут в течение года покупать его по системе квот, после чего вступит в силу полный запрет на операции.

Как ранее писали СМИ, ЕС изучает возможность постепенного введения рестрикций на импорт российского алюминия и поэтапный отказ от сжиженного природного газа из России в рамках нового, 16-го пакета санкций. Санкции также могут ввести против десятков судов, перевозящих нефть, и новые меры по контролю экспорта.