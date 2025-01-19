Глава ВТБ Костин: от SWIFT необходимо отказаться и больше с ним не работать

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России следует отказаться от международной платежной системы SWIFT, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Запись их беседы он опубликовал в своем телеграм-канале.

"SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать, это прямая утечка информации к нашим недругам", – подчеркнул Костин.

Глава ВТБ добавил, что для отказа от SWIFT достаточно "немного технологических решений".

Ранее Минфин США пригрозил санкциями банкам, которые решат присоединиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является российским аналогом SWIFT. В американском ведомстве отметили, что подобное решение иностранных банков будет воспринято в США как тревожный сигнал, поскольку такие организации могут быть "каналами для обхода антироссийских санкций". По информации Минфина США, к СПФС уже подключились подпавшие под санкции иранские банки.