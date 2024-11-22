В США пригрозили санкциями банкам за сотрудничество с российским аналогом SWIFT

Фото: depositphotos/Frankljunior

Минфин США пригрозил санкциями банкам, которые решат присоединиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России. Об этом сообщается на сайте подведомственного Минфину Управления по контролю за иностранными активами.

Подчеркивается, что подобное решение иностранных банков будет воспринято в США как тревожный сигнал, поскольку такие организации могут быть "каналами для обхода антироссийских санкций".

В Минфине США также заявили, что к СПФС уже подключились попавшие под санкции иранские банки.

В начале этого года стало известно, что банки Мьянмы подключились к СПФС. Таким образом появилась возможность прямых расчетов между странами через корсчета, свободные от посредничества третьих стран.

В июне Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций, в котором, помимо прочего, Совет ЕС поставил объявить вне закона использование СПФС.

Так, организациям ЕС, работающим за пределами РФ, будет запрещено подключаться к СПФС или к эквивалентным службам обмена финансовыми сообщениями. Кроме того, операторам ЕС будет запрещено совершать трансакции со специально котируемыми организациями с использованием СПФС за пределами России.