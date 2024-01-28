Банки Мьянмы начали подключаться к российскому аналогу SWIFT

Фото: 123RF/itacud

Банки Мьянмы стали подключаться к российскому аналогу системы передачи финансовых сообщений SWIFT – СПФС. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

"Чтобы бизнес мог свободно покупать и продавать продукцию, растет сотрудничество в финансово-банковском секторе. Расширяется сеть корреспондентских счетов между нашими странами. Банки Мьянмы подключаются к российскому аналогу SWIFT – СПФС", – приводит его слова ТАСС.

По его словам, таким образом появилась возможность прямых расчетов между странами через корсчета, свободные от посредничества третьих стран. Решетников отметил, что страны активно развивают инфраструктуру поддержки делового сотрудничества.

Он уточнил, что Мьянму посещают российские бизнес-делегации, уже год работает Торговое представительство России в Мьянме, а в прошлом году свою работу начал совместный Деловой совет. Министр выразил надежду, что сотрудники этих структур и дальше помогут бизнесу выбирать перспективные направления для сотрудничества и решать конкретные вопросы по проектам, в том числе связанными с туризмом.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что на заседании БРИКС в 2024 году планируется обсуждение создания альтернативы платежной системы SWIFT. Москва будет пытаться внедрить СПФС, а китайские партнеры – свою систему, уточнил он. Кроме того, у других государств БРИКС тоже либо создаются, либо имеются свои системы.

ЦБ РФ внес в реестр новую международную платежную систему