Силуанов сообщил о планах обсудить создание альтернативы SWIFT в рамках БРИКС

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Создание альтернативы платежной системы SWIFT планируют обсудить в рамках заседания БРИКС в 2024 году, рассказал глава Минфина России Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

"Мы пытаемся внедрить нашу систему передачи финансовых сообщений (СПФС), у коллег – китайских партнеров – есть своя система. У других стран БРИКС тоже – либо создаются, либо имеются свои системы", – добавил он.

Как отметил Силуанов, сейчас об альтернативе говорят на уровне финансовых ведомств стран – членов БРИКС. По словам министра, в 2024 году эту тему должны поднять на заседании организации.

Ранее министр иностранных дел страны Сергей Лавров заявил, что Запад предложил Российской Федерации нереалистичную схему по переподключению Россельхозбанка к SWIFT. По его словам, она заключается в том, чтобы люксембургский филиал выполнил эту функцию.

Глава МИД РФ объяснил, что у этого филиала нет лицензии, чтобы осуществлять банковские операции. Кроме того, исчерпаны возможности, планируется, что он скоро закроется, добавил Лавров.

Он также сделал акцент на том, что никто, включая генерального секретаря Организации Объединенных Наций, не обещал вернуть Россельхозбанк к SWIFT.



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