Представитель дипломатии ЕС заявил, что Россельхозбанк не будут переподключать к SWIFT

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ЕС отказался переподключить Россельхозбанк к системе международных платежей SWIFT. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, сообщает газета "Известия".

По словам дипломата, отключение российских банков от SWIFT является частью санкций, которые были введены европейскими странами и их союзниками в ответ на проведение Россией спецоперации на Украине. Таким образом, считает Стано, они могут быть смягчены или сняты лишь после завершения конфликта.

Представитель внешнеполитической службы ЕС заявляет, что единственным препятствием для экспорта сельскохозяйственной продукции через Черное море является конфликт на Украине. По его мнению, проведение Россией спецоперации усугубило серьезные проблемы международной продовольственной безопасности.

"Санкции ЕС не касаются торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией, между ними по-прежнему существуют варианты платежей", – резюмировал Стано.

Ранее сообщалось, что зерновая сделка была продлена до 17 июля включительно без изменений. МИД РФ указал на пять системных задач, которые должны быть решены до окончания сделки и прогресса по которым до сих пор нет.

К ним, в том числе, относится переподключение Россельхозбанка к финансовой системе SWIFT.