В Иране одобрили идею создания единой валюты БРИКС

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Иран одобряет идею создания единой валютной единицы между членами – странами БРИКС, однако для этого необходимо подготовить соответствующую банковскую инфраструктуру и заключить несколько валютных соглашений. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани.

По его словам, перед созданием единой валюты государствам объединения нужно урегулировать собственный торговый баланс в любой другой валюте, к примеру, в долларе. Объем импорта и экспорта страны должны при этом рассчитать уже в своих национальных валютах.

После этого можно переходить к процессу создания единой валюты, считает Али Роухани. Он также добавил, что необходимо планировать более широкое использование двустороннего и многостороннего валютного соглашения между членами БРИКС.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в рамках заседания БРИКС в 2024 году планируют обсудить создание альтернативы платежной системы SWIFT.

До этого СМИ сообщали о том, что расширение БРИКС и предполагаемая дедолларизация мировой экономики могут стать причиной серьезных последствий для американской стороны.



У стран БРИКС может появиться собственная валюта для международных расчетов