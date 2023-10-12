12 октября, 03:42Экономика
В Иране одобрили идею создания единой валюты БРИКС
Фото: depositphotos/lkpro
Иран одобряет идею создания единой валютной единицы между членами – странами БРИКС, однако для этого необходимо подготовить соответствующую банковскую инфраструктуру и заключить несколько валютных соглашений. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани.
По его словам, перед созданием единой валюты государствам объединения нужно урегулировать собственный торговый баланс в любой другой валюте, к примеру, в долларе. Объем импорта и экспорта страны должны при этом рассчитать уже в своих национальных валютах.
После этого можно переходить к процессу создания единой валюты, считает Али Роухани. Он также добавил, что необходимо планировать более широкое использование двустороннего и многостороннего валютного соглашения между членами БРИКС.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в рамках заседания БРИКС в 2024 году планируют обсудить создание альтернативы платежной системы SWIFT.
До этого СМИ сообщали о том, что расширение БРИКС и предполагаемая дедолларизация мировой экономики могут стать причиной серьезных последствий для американской стороны.
У стран БРИКС может появиться собственная валюта для международных расчетов
Читайте также