Венесуэла рассчитывает присоединиться к БРИКС во вторую волну расширения

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Венесуэла надеется стать членом БРИКС в рамках второй волны расширения, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Карлос Рон.

"Мы рассчитываем, что это произойдет. <...> Мы выразили наше намерение присоединиться. Я думаю, что Венесуэла внесет хороший вклад в объединение", – приводит ТАСС его слова.

Он рассказал, что присоединение Венесуэлы к БРИКС в настоящий момент обсуждается и члены объединения выражают поддержку.

Ранее главы стран БРИКС приняли документ, в котором прописаны принципы принятия в объединение новых членов.

Формальные заявки на вступление в БРИКС подали 22 страны – Таиланд, Аргентина, Бангладеш, Гондурас, Египет, Индонезия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Государство Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Алжир, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Иран, Казахстан, Куба, Бахрейн, Эфиопия, Вьетнам, Кувейт.

СМИ писали, что объединение БРИКС будет играть ключевую роль в мире в 2024 году после принятия новых стран в свой состав.



Шесть новых стран присоединятся к БРИКС в 2024 году