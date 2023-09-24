Расширение БРИКС бросает вызов доминированию доллара – СМИ

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Расширение БРИКС и предполагаемая дедолларизация мировой экономики могут стать причиной серьезных последствий для американской стороны. Об этом пишет издание The New York Post.

"Роль доллара как ключевой мировой резервной валюты – основа глобального лидерства Америки", – следует из статьи.

По мнению автора материала, если доллар перестанет быть главной мировой валютой в результате расширения БРИКС, то США лишатся влияния над другими государствами. Кроме того, Вашингтон не будет способен никак на них воздействовать.

В статье указывается, что дедолларизация может также привести к тяжелым экономическим проблемам в самих Штатах. БРИКС уже имеет значительное присутствие в мировой экономике, заключили в материале.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны рассматривают продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе как благо, а в расширении БРИКС видит опасность для своего доминирования. По его словам, "мировое меньшинство всеми силами старается затормозить естественный ход вещей", однако логика исторического процесса неумолима.