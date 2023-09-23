Лавров заявил, что Запад не выполняет обязательства

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США и европейские страны берут на себя обязательства и не выполняют их. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Привыкшие смотреть на остальной мир свысока, американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие, а затем их попросту не выполняют", – цитирует его РИА Новости.

Лавров также напомнил слова Владимира Путина о том, что Запад является "империей лжи".

Лавров возглавляет делегацию России на 78-й Генассамблее ООН. В нее также вошли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, а также должен был войти Леонид Слуцкий, но ему не дали визу.

Отмечалось, что глава МИД выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН. Также он примет участие в мероприятиях по линии Совбеза ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН.

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