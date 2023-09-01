В Белом доме заявили, что не считают БРИКС антиамериканской коалицией

Фото: 123RF/pananba

Администрация Соединенных Штатов не рассматривает БРИКС как антиамериканскую коалицию или враждебную структуру, которая выступает против интересов США в области национальной безопасности и американской масштабной сети партнерств и альянсов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

На онлайн-брифинге он подчеркнул, что со многими членами объединения у Штатов "очень хорошие двусторонние отношения", поэтому Америка не рассматривает их в качестве угрозы.

Ранее в СМИ сообщалось, что БРИКС будет играть ключевую роль в мире в 2024 году после принятия новых стран в свой состав. Отмечалось, что объединение обладает серьезной политической силой.

Также глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что БРИКС не ставит своей целью кого-либо ущемить. По его словам, необходимо лишь, чтобы объединению не мешали осуществлять взаимовыгодные проекты.

Россия продолжит работать над влиянием БРИКС в мире – Путин