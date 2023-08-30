БРИКС во главе с Россией смогут установить новый мировой порядок в 2024 году – СМИ

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Объединение БРИКС будет играть ключевую роль в мире в 2024 году после принятия новых стран в свой состав. Таким мнением поделился обозреватель британского издания UnHerd Томас Фаци.

Он отметил, что, помимо вступления новых членов, в следующем году председательство в объединении перейдет к России. Таким образом, страна, которая находится в противостоянии с Западом, будет представлять организацию, охватывающую половину человечества, заявил Фаци.

Обозреватель отметил, что, помимо экономических факторов, БРИКС также обладает серьезной политической силой. Так, для некоторых государств объединение представляется в виде "геополитического зонта", защищающего в определенной степени от агрессивной политики западных стран.

Ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник сообщил, что страна получила четкие заверения, что ее заявка на вступление в БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, будет в приоритете.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиции расширенного БРИКС в G20 укрепятся, Россия будет координировать свои подходы с новыми членами на международных площадках.

Шесть новых стран присоединятся к БРИКС в 2024 году