Белоруссия получила заверения о приоритетном рассмотрении заявки на вступление в БРИКС

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Белоруссия получила четкие заверения, что ее заявка на вступление в БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, будет в приоритете. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник, передает ТАСС.

Алейник подчеркнул, что Минск рассчитывает на активную работу в рамках БРИКС, при этом Белоруссии "есть что предложить".

"Мы рассчитываем на скорейшее рассмотрение нашей заявки, которую мы подали официально в мае. В ходе наших контактов со странами – членами БРИКС мы получили совершенно четкие заверения, что наша заявка находится в приоритете и она будет рассмотрена", – сказал министр иностранных дел Белоруссии.

Глава МИД РБ также подчеркнул, что речь идет о сотрудничестве по вопросам устойчивого экономического развития, а также о создании более справедливых альтернатив платежным системам. По словам Алейника, этой теме было уделено особое внимание на саммите БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге.

Алейник также отметил, что Белоруссия присматривается к Новому банку развития БРИКС. По его словам, сопряжение Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС могло бы ускорить процесс установления многополярного мира.

Официальные обращения президента Белоруссии Александра Лукашенко о приеме республики в объединение были направлены адрес глав государств – членов БРИКС в мае.

В ходе саммит БРИКС, который прошел 22–24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.

Шесть новых стран присоединятся к БРИКС в 2024 году