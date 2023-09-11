Бывший замминистра финансов РФ объяснил, когда в мире откажутся от доллара

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Мировые страны не скоро откажутся от доллара. Об этом сообщил "Газете.ру" старший банкир ВЭБ.РФ, экс-замминистра финансов России Сергей Сторчак.

Как он утверждает, в тех странах, где это будет возможно по техническим и экономическим причинам, доллар смогут заменить национальные валюты, как это случилось в Евразийском экономическом союзе (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия).

При этом Сторчак отметил, что сейчас экономических предпосылок для дедолларизации глобальной экономики немного.

"Доллар остается доминирующей валютой в ценообразовании и расчетах при купле-продаже биржевых товаров, прежде всего нефти, а также в международных резервах и банковских депозитах", – добавил эксперт.

Он также сообщил, что в долларе сейчас происходит больше заимствований в виде международных выпусков облигаций, чем в других валютах. По его словам, именно по этим причинам утверждать о закате эпохи доллара означало бы выдавать желаемое за действительное.

Однако, как он утверждает, политические предпосылки для начала отказа от доллара уже имеются: запреты и ограничения на использование финансовой инфраструктуры США позволяют двигаться в сторону ввода национальной валюты.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что страны БРИКС не обсуждают создание единой валюты, однако ищут пути отказа от путей расчетов. Лавров пояснил, что главы министерств финансов стран БРИКС к следующему саммиту союза в Казани сформируют рабочую группу по формированию альтернативной платежной системы. Члены комиссии, в свою очередь, подготовят рекомендации для глав государств.

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