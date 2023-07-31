Президент АРБ заявил о возможности увеличения теневых пунктов обмена валюты

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Из-за отказа российских банков от работы с долларами и евро через банкоматы может увеличиться число подпольных пунктов обмена валюты. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на президента Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегина Тосуняна.

"Любые ограничения на использование наличной валюты приводят к расширению "серого" сегмента рынка, поэтому России грозит увеличение числа подпольных обменников. Пока валюту у вас могут принять в отделении банка в кассах, это зависит от конкретного банка, но большинство банков, я думаю, примут. Но если вы захотите валюту снять, в большинстве случаев ее предложат конвертировать в рубли", – подчеркнул эксперт.

Отмечается, что по состоянию на лето 2023 года валюту через банкоматы перестали принимать более 10 крупнейших банков России. При этом часть банков ввели комиссию на данную операцию.

Ранее в ЦБ РФ не увидели предпосылок для снятия валютных ограничений. Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, ограничения связаны с санкциями, действующими в отношении ввоза иностранной наличной валюты российскими банками в страну.

Она отметила, что текущие ограничения действуют до 9 сентября этого года, окончательное решение об их продлении еще не принято.

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