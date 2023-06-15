ЦБ не увидел предпосылок для снятия ограничений на вывоз из РФ наличной валюты

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Российский Центробанк не видит предпосылок для снятия ограничений на вывоз наличной валюты юрлицами в рамках ВЭД. Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина рассказала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы уже достаточно ослабили валютные ограничения, у нас остались в основном ответные меры. Мы ослабили валютные ограничения даже больше, чем то, что было до 2022 года. Например, отменили обязательность репатриации валютной выручки", – цитирует ее ТАСС.

По словам Набиуллиной, регулятор осуществляет с бизнесом деятельность на площадке администрации президента, а также обсуждает предложения предпринимателей по мерам валютного контроля, которые мешают их ВЭД. Позиция ЦБ заключается в том, продолжила она, что следует оставлять лишь зеркальные меры и те, которые имеют отношение к наличным средствам.

Центробанк весной 2022 года ввел лимит по вывозу наличной валюты в сумме не более 10 тысяч долларов. Еще в октябре прошлого года глава ЦБ подчеркнула, что снять его пока что не представляется возможным.

Позже регулятор разрешил ВЭБ.РФ и уполномоченным банкам вывозить из страны более 10 тысяч долларов наличными.

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