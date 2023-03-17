16:09Экономика
Набиуллина заявила об отсутствии заявок на обмен активов между банками РФ и зарубежными
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что организация не получала заявок на обмен активов между российскими и иностранными банками. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, в вопросе обмена активами между банками ЦБ не имеет общей позиции. В случае возникновения подобного запроса его нужно будет рассмотреть.
"Речь может идти о переводе денег за рубеж. Поэтому, конечно, нужно будет получать специальное разрешение. Пока к нам не поступали предложения по конкретным этим сделкам", – сказала глава регулятора, уточнив, что не может ответить на подобный вопрос.
Ранее ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В вопросе определения ключевой ставки регулятор будет учитывать фактическую и ожидаемую динамики инфляции.
Вместе с тем Центробанк продолжит оценивать риски со стороны внутренних и внешних условий, а также реакции на них финансовых рынков. Банк также продолжит следить за проинфляционными рисками и оценивать повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях.
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