Набиуллина заявила об отсутствии заявок на обмен активов между банками РФ и зарубежными

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что организация не получала заявок на обмен активов между российскими и иностранными банками. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в вопросе обмена активами между банками ЦБ не имеет общей позиции. В случае возникновения подобного запроса его нужно будет рассмотреть.

"Речь может идти о переводе денег за рубеж. Поэтому, конечно, нужно будет получать специальное разрешение. Пока к нам не поступали предложения по конкретным этим сделкам", – сказала глава регулятора, уточнив, что не может ответить на подобный вопрос.

Ранее ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В вопросе определения ключевой ставки регулятор будет учитывать фактическую и ожидаемую динамики инфляции.

Вместе с тем Центробанк продолжит оценивать риски со стороны внутренних и внешних условий, а также реакции на них финансовых рынков. Банк также продолжит следить за проинфляционными рисками и оценивать повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях.



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