Вероятность повышения ключевой ставки в текущем году превалирует – Набиуллина

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вероятность повышения ключевой ставки в этом году превалирует, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, риски все еще смещены в сторону проинфляционных.

"Поэтому мы продолжаем считать, что вероятность повышения ставки в текущем году превышает вероятность ее снижения", – цитирует ее пресс-служба ЦБ РФ.

Набиуллина рассказала, что ЦБ рассматривал два варианта по ключевой ставке: повышение и сохранение ее. В итоге ее оставили неизменной четвертый раз подряд – на уровне 7,5% годовых. При этом она объяснила, что повышение ставки в будущем будет направлено на снижение инфляции.

Глава Банка России добавила, что возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон в 5–6% ожидается в 2025 году.

Ранее ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По информации Центробанка, темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе по вопросу устойчивых компонентов. Ожидания россиян по теме инфляции значительно уменьшились, считают в Банке России, однако они сохранились на повышенном уровне.

Регулятор будет учитывать фактическую и ожидаемую динамики инфляции по вопросу решения по ключевой ставке. Центробанк продолжит оценивать риски со стороны внутренних и внешних условий, а также реакции на них финансовых рынков. Банк также продолжит следить за проинфляционными рисками и оценивать повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях.

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