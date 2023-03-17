Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщает официальный сайт регулятора.

По информации Центробанка, темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе по вопросу устойчивых компонентов. Ожидания россиян по теме инфляции значительно уменьшились, считают в Банке России, однако они сохранились на повышенном уровне. Туда входят и ценовые ожидания предприятий. Согласно оперативным данным, в России зафиксирована потребительская и деловая активность. При этом баланс рисков для инфляции значительно уменьшился с последнего заседания Совета директоров ЦБ.

Регулятор будет учитывать фактическую и ожидаемую динамики инфляции по вопросу решения по ключевой ставке. Центробанк продолжит оценивать риски со стороны внутренних и внешних условий, а также реакции на них финансовых рынков. Банк также продолжит следить за проинфляционными рисками и оценивать повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", – говорится в сообщении.

По данным регулятора, в феврале годовой темп прироста потребительских цен снизился до 11,0% (после 11,8% в январе). Уже с начала 2023 года усредненные темпы прироста цен зафиксировались вблизи 4% в пересчете на год и формируются выше средних показателей за четвертый квартал 2022-го. Однако в феврале было замечено замедление текущего прироста цен в сравнении с январем.

По прогнозам аналитиков Центробанка, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4%. Это связано с влиянием эффекта высокой базы 2022 года.

Если говорить о денежно-кредитных условиях, то они сохранились на нейтральной позиции, добавили в ЦБ. Так, кредитная активность осталась на высоком уровне, прежде всего в корпоративном сегменте. Увеличились и средства населения и компаний на счетах и депозитах в кредитных организациях. Значительный вклад в область этого вопроса внес рост бюджетных расходов.

Россияне, считают в Центробанке, до сих пор проявляют осторожность в потребительском поведении. Речь идет о высокой склонности к накоплениям и повышенной доле ликвидных активов (текущих счетов и наличных рублей) в общей структуре сбережений.

Между тем ВВП по итогам прошлого года уменьшился на 2,1%. Данный показатель продемонстрировал лучшие результаты, чем прогнозировали в ЦБ.

"Оперативные данные в I квартале 2023 года указывают на продолжающееся восстановление экономической активности. Расширение внутреннего спроса способствует улучшению деловых настроений, несмотря на некоторое ухудшение внешних условий", – заявили в регуляторе.

Однако на данный момент возможности расширения производства в экономике РФ сильно ограничены состоянием рынка труда. В Центробанке подчеркнули, что безработица обновила исторический минимум. Во многих отраслях зафиксирована нехватка рабочей силы. Все это происходит на фоне частичной мобилизации и роста спроса предприятий на труд.

В ЦБ также рассказали, от чего зависят значимые проинфляционные риски. Так, на них влияет геополитическая напряженность, которая отражается в условиях внешней торговли. Усиление санкций и ограничений может стать причиной дополнительного снижения спроса на российские товары. Помимо этого, на риски влияют усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов.

Согласно сценарию Центробанка, регулятор будет продолжать исходить из уже принятых решений среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом.

"В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем", – добавили в ЦБ.

Ранее глава инвестиционной компании "Диалот" Егор Диашов прокомментировал вероятность того, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%. Аналитик заявил, что в первые два месяца текущего года было больше оснований для ее повышения, чем в настоящее время.

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