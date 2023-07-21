ЦБ РФ не увидел предпосылок для снятия валютных ограничений

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Банк России на сегодняшний день не видит предпосылок для снятия валютных ограничений, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Ограничения действуют до 9 сентября, мы еще решение не приняли, но на настоящий момент можно сказать, что предпосылок для снятия этих ограничений нет", – сказала она на пресс-конференции.

Она объяснила, что ограничения связаны с санкциями, действующими в отношении ввоза иностранной наличной валюты российскими банками в страну.

В середине июня Набиуллина тоже говорила об отсутствии предпосылок для снятия ограничений. Она подчеркнула, что ЦБ РФ уже достаточно ослабил их, например, было отменено обязательство на репатриации валютной выручки.

Позиция регулятора заключается в том, что следует оставлять лишь зеркальные меры и те, которые имеют отношение к наличным средствам, объяснила она.

Весной прошлого года Банк России ввел лимит по вывозу наличной валюты в сумме не более 10 тысяч долларов. Позже регулятор разрешил Внешэкономбанку (ВЭБ.РФ) и уполномоченным банкам вывозить из страны более 10 тысяч долларов наличными.



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