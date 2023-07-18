РФ создаст систему обмена данными с дружественными странами по борьбе с отмыванием средств

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РФ планирует разработать систему обмена данными с дружественными странами по борьбе с отмыванием средств. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале российского кабмина.

"В России началась разработка системы обмена информацией со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которая станет одним из инструментов противодействия легализации незаконно полученных доходов", – сообщается в публикации.

Над созданием системы будут работать в период с 2023 по 2026 год. Это будет международный ресурс, работающий на основе российских технологий.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании проекта. До конца текущего года уже будет представлен прототип системы.

Ранее Верховный суд России согласился с прокуратурой, признав, что перевод биткоинов с виртуального на банковский счет с конвертацией в рубли можно считать легализацией преступных доходов.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что внедрение цифрового рубля является перспективным направлением работы, оно позволит повысить надежность национальной валюты. Он объяснил, что цифровой рубль можно будет использовать, например, для сбережений.



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