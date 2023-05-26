ЦБ РФ разрешил финорганизациям заключать договоры с иностранными банками без документов

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Российские финансовые организации смогут заключать договоры с зарубежными банками без легализации официальных документов, подтверждающих их статус, сообщили в Банке России.

"Финансовые организации смогут заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации иностранных официальных документов, подтверждающих их статус. Такое указание Банка России зарегистрировал Минюст России", – указано в уведомлении.

При этом в ЦБ РФ добавили, что у иностранных клиентов будут требовать легализацию документов, подтверждающих их статус, только в случае возникновения сомнений в достоверности или точности представленных документов.

Кроме того, такие документы могут потребовать в случае подозрений, что клиент заключает договор для проведения операций по отмыванию незаконных доходов или финансированию терроризма.

Ранее в ЦБ РФ заявили, что первый крупный российский банк вывел свои подсанкционные активы. Для этого финансовая организация воспользовалась схемой, по которой требуется образовать новое юридическое лицо, а затем перевести на него замороженные активы.

После этого все расчеты перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании, которая не попадает под санкции.