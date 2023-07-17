Коморы вошли в топ-3 прописок финансовых нелегалов из офшоров

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Коморские острова вошли в тройку популярных прописок финансовых нелегалов из офшоров, представляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, на самом деле таковыми не являющимися. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центробанк.

Также в шорт-листе остались Сент-Винсент и Гренадины. При этом ЦБ отмечает уменьшение активности на финансовом рынке РФ субъектов с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Причиной снижения подобной активности в Банке России называют уход нелегалов с иностранной пропиской с российского рынка в том числе потому, что граждане стали осторожнее относиться к иностранным проектам. Это произошло на фоне проблем с трансграничными платежами, массовой заморозки активов из-за санкций, блокировки подобных сайтов по инициативе ЦБ.

При этом, как отметили в Центробанке, злоумышленники придумывают новые способы обхода ограничений. Так, был выявлен случай разработки собственного

расширения для браузеров в качестве VPN-сервиса, чтобы у клиентов всегда был доступ к сайтам. Их реклама размещается в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2023 года кибермошенники похитили у клиентов российских банков 4,5 миллиарда рублей, сумма стала рекордной. За это время Центробанк заблокировал 8,3 тысячи фишинговых сайтов.

За 2022 год Банк России заблокировал 2,4 тысячи фишинговых сайтов банков, что на 25% больше, чем в 2021 году. Представитель Центробанка рассказал о проекте по маркировке сайтов добросовестных финансовых организаций и банков в поисковой выдаче. Так, сайты настоящих организаций помечены цветным кружком с галочкой, а при наведении на него появляется надпись о внесении портала в реестр Банка России.

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