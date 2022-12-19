Число заблокированных ЦБ РФ фишинговых сайтов банков выросло на 25% за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За 2022 год Центробанк заблокировал 2 400 фишинговых сайтов банков, что на 25% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.

В Банке России напомнили, что фишинговые сайты копируют ресурсы существующих компаний. В Центробанке отметили, что в этом году мошенники часто подделывали сайты знаменитых банков.



"За 11 месяцев этого года Банк России инициировал блокировку 255 сайтов несуществующих банков. Это на 46% меньше, чем за такой же период 2021 года", – отметили в пресс-службе регулятора.

Представитель Центробанка рассказал о проекте по маркировке сайтов добросовестных финансовых организаций и банков в поисковой выдаче. Так, сайты настоящих организаций помечены цветным кружком с галочкой, а при наведении на него появляется надпись о внесении портала в реестр Банка России.

"Оперативное ограничение доступа к сайтам нелегальных организаций способствует снижению рисков для потребителей финансовых услуг, сокращению количества граждан, пострадавших от действий злоумышленников", – говорится в сообщении.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что выложенные в Сети данные пользователей не были украдены с сайта госуслуг. Он рассказал, что опубликованные сведения принадлежат "Почте России".

Министр напомнил, что утечка с ресурса произошла еще летом.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!