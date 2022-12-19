Google представил переводчик почерка врачей

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Американская компания Google представила инновацию по переводу неразборчивого почерка медицинских специалистов в понятный текст. Об этом сообщает TechCrunch.

В ходе ежегодной конференции компания показала новую опцию, которая станет частью утилитов Google Lens. Теперь пациент сможет сделать снимок рецепта от медика и направить фото искусственному интеллекту, который определит точное название всех указанных лекарств.

В Google заявили, что для создания подобного проекта компания сотрудничала с фармацевтами из разных частей мира. Однако функция в настоящее время существует лишь на языке хинди. Это связано с тем, что наибольшую популярность Google Lens нашли именно в Индии. При этом в корпорации подчеркнули, что эксперты намерены реализовать проект на разных языках.

Отмечается, что русский язык также будет добавлен в перечень переводчика.

До этого Google необычно поздравил Аргентину с победой на ЧМ-2022 в Катаре. После введения в поисковой строке некоторых запросов, например "ЧМ-2022" или "чемпионат мира", на странице можно увидеть таблицу с результатами всех матчей и салют в цветах аргентинского флага.

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