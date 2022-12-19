Глава Минцифры опроверг информацию об утечке данных сайта госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Опубликованные в Сети данные граждан не были украдены с сайта госуслуг. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

По его словам, опубликованные данные принадлежат "Почте России", утечка из которой произошла еще летом.

"Это просто компиляция, они (мошенники. – Прим. ред.) каждый раз берут эту историю", – приводит слова Шадаева РИА Новости.

Ранее в социальных сетях написали, что в открытый доступ попали персональные данные "Московской электронной школы". Однако позже в столичном департаменте информационных технологий опровергли информацию об утечке.

Там отметили, что сервисы школы работали в штатном режиме.



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