12:56Технологии
Глава Минцифры опроверг информацию об утечке данных сайта госуслуг
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Опубликованные в Сети данные граждан не были украдены с сайта госуслуг. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
По его словам, опубликованные данные принадлежат "Почте России", утечка из которой произошла еще летом.
"Это просто компиляция, они (мошенники. – Прим. ред.) каждый раз берут эту историю", – приводит слова Шадаева РИА Новости.
Ранее в социальных сетях написали, что в открытый доступ попали персональные данные "Московской электронной школы". Однако позже в столичном департаменте информационных технологий опровергли информацию об утечке.
Там отметили, что сервисы школы работали в штатном режиме.
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