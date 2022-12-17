17 декабря, 20:04Технологии
Минцифры предупредило россиян о новой мошеннической схеме в Telegram
Фото: depositphotos/Mactrunk
Злоумышленники освоили новый способ мошенничества в Telegram с целью кражи аккаунтов пользователей. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.
По данным ведомства, пользователям поступают сообщения от людей из списков контактов о дарении подписки Telegram Premium. После попытки активации подаренной "подписки" акаунтом овладевает мошенник. Затем мошенник рассылает подобные сообщения пользователям из списка контактов с полученного аккаунта и удаляет их, оставляя видимыми только у получателей.
"Чтобы обезопасить себя от кражи аккаунта, включите в мессенджере двухфакторную аутентификацию и не переходите по подозрительным ссылкам", – посоветовали в ведомстве.
Ранее "МегаФон" сообщал, что мошенники пытаются овладеть денежными средствами пользователей, предлагая им принять участие в розыгрыше. Для получения "подарка" россиян просят оплатить "комиссию" и разослать сообщение близким.
Пользователи Telegram столкнулись с массовыми попытками кражи аккаунтов
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