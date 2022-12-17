Минцифры предупредило россиян о новой мошеннической схеме в Telegram

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Злоумышленники освоили новый способ мошенничества в Telegram с целью кражи аккаунтов пользователей. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

По данным ведомства, пользователям поступают сообщения от людей из списков контактов о дарении подписки Telegram Premium. После попытки активации подаренной "подписки" акаунтом овладевает мошенник. Затем мошенник рассылает подобные сообщения пользователям из списка контактов с полученного аккаунта и удаляет их, оставляя видимыми только у получателей.

"Чтобы обезопасить себя от кражи аккаунта, включите в мессенджере двухфакторную аутентификацию и не переходите по подозрительным ссылкам", – посоветовали в ведомстве.

Ранее "МегаФон" сообщал, что мошенники пытаются овладеть денежными средствами пользователей, предлагая им принять участие в розыгрыше. Для получения "подарка" россиян просят оплатить "комиссию" и разослать сообщение близким.



Пользователи Telegram столкнулись с массовыми попытками кражи аккаунтов

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