Россиян призвали срочно обновить браузеры Chrome и Edge

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователям антивирусных решений "Лаборатории Касперского" стали приходить предупреждения о необходимости срочно обновить браузеры Google Chrome и Microsoft Edge, сообщает "Газета.ру".

Chrome с новым патчем выпустили для устройств под управлением Windows, macOS, Linux и Android. Обновление с таким же исправлением доступно для браузера Edge. В предыдущих версиях браузеров была уязвимость CVE-2022-4262, которую активно начали использовать мошенники.

Эксперты отмечают, что сам факт того, что уязвимости присвоили высокий уровень критичности и оперативно выпустили патч, говорит о серьезности проблемы. При этом Google не раскрывает подробности, чтобы предотвратить рост числа кибератак.

Ранее киберэксперт Валерий Степанов рассказал, что почти каждое устройство и приложение является инструментом для отслеживания геолокации пользователя. Для того чтобы обезопасить смартфон от сбора метаданных, следует ограничить доступ к информации о месте нахождения.

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