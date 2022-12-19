Пользователи проголосовали за уход Маска из Twitter

Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков

Пользователи проголосовали за уход американского предпринимателя Илона Маска с поста главы Twitter.

12 часов назад Маск запустил опрос, в котором спросил у пользователей, должен ли он уйти с поста главы Twitter, и указал, что будет придерживаться полученных результатов.

В опросе приняли участие более 17,5 миллиона пользователей Twitter. В опросе было только два варианта ответа: "Да" и "Нет". За уход Маска с поста главы проголосовали 57,5% респондентов, против ухода – 42,5% пользователей.

Перед проведением опроса глава Twitter сообщил, что собирается ввести изменения в политике компании. А после опроса опубликовал твит, в котором написал, что нужно бояться своих желаний, так как они могут сбываться.

Маск обещал либерализовать политику Twitter, которую критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает – не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

Ранее сообщалось, что Илон Маск провел опрос, в котором предложил пользователям соцсети решить, будут ли разблокированы аккаунты журналистов, отслеживавших его местоположение и публиковавших эти данные. За немедленную разблокировку аккаунтов журналистов выступили 58,7% респондентов.

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