Лавров заявил об отсутствии обсуждений единой валюты для БРИКС

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Страны БРИКС не обсуждают создание единой валюты, однако ищут пути отказа от путей расчетов, зависимых от США и их союзников. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По крайней мере, сейчас все внимание сосредоточено на поиске путей обеспечения нашей взаимной торговли, взаимных экономических проектов, инвестиций таким образом, чтобы не зависеть от системы, контролируемой США и их западными союзниками", – цитирует его ТАСС.

Лавров пояснил, что главы министерств финансов стран БРИКС к следующему саммиту союза в Казани сформируют рабочую группу по формированию альтернативной платежной системы. Члены комиссии, в свою очередь, подготовят рекомендации для глав государств.

Ранее страны БРИКС выступили за использование национальных валют в международной торговле и финансовых операциях между странами группы. Из декларации государств также следовало, что они привержены усилению экономического сотрудничества и координации макроэкономической политики.



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