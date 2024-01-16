В ЦБ сообщили о 20 странах, подключившихся к российскому аналогу SWIFT

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К Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, которая представляет собой аналог международной системы SWIFT, подключились 20 государств. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на презентацию, представленную первым зампредседателя Центробанка Владимиром Чистюхиным на международной выставке-форуме "Россия".

"Система передачи финансовых сообщений: 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран", – следует из текста презентации.

В прошлом месяце российский ЦБ сообщил, что в СПФС числится 150 нерезидентов из 16 государств, в то время как годом ранее их было чуть более 100.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что на заседании БРИКС в 2024 году планируется обсуждение создания альтернативы платежной системы SWIFT. Москва будет пытаться внедрить СПФС, а китайские партнеры – свою систему, уточнил он. Кроме того, у других государств БРИКС тоже либо создаются, либо имеются свои системы.

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