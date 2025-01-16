Bloomberg: команда Трампа готовит различные стратегии по санкциям против РФ

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Команда избранного президента США Дональда Трампа работает над стратегией по санкциям, в том числе введенным против энергетического сектора России, которая могла бы посодействовать мирному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, сообщает агентство Bloomberg. Журналисты сослались на знакомые с ситуацией источники.

При этом стратегия предусматривает два основных варианта развития событий. Они зависят от того, на каком этапе будет находиться возможная сделка.

Так, если американские политики будут понимать, что соглашение о завершении конфликта становится все более близким, план подразумевает ослабление санкций или введение "мер доброй воли". Они могут оказаться полезными для российских нефтяных компаний, сказано в материале.

В другом случае США могут принять решение в пользу ужесточения санкций, намереваясь таким образом оказать давление на РФ, считают журналисты.

Вместе с тем в качестве послаблений команда Трампа может рассмотреть, например, рост потолка цен на российскую нефть. Его могут поднять выше 60 долларов за баррель, подчеркнули журналисты. При этом в случае ужесточения американская администрация может усилить вторичные санкции или меры, действующие против судов, которые якобы перевозят нефть из России.

Ранее украинские СМИ сообщили, что команда Трампа подготовила санкции против окружения украинского лидера Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. По мнению журналистов, эти ограничения могут сделать украинского лидера более сговорчивым для будущих переговоров.