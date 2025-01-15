Песков: Москва не исключает ответа на принятые США санкции против нефтяного сектора

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Москва не исключает ответа на принятые Вашингтоном санкции против нефтяного сектора РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нельзя исключать ничего. Будет сделано то, что наилучшим образом отвечает интересам нашей страны", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, также будут приняты меры, позволяющие минимизировать последствия санкций против энергетического сектора для страны и отечественных компаний.

Кроме того, считает он, планируемый Евросоюзом (ЕС) запрет на импорт из России первичного алюминия может привести к дестабилизации мирового рынка.

"Вполне можно предположить, что подобные обсуждения идут. Рынок в этом сегменте достаточно хрупкий, и подобные решения, они, конечно же, гипотетически могут привести к дестабилизации мирового рынка", – отметил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз изучает возможность постепенного введения рестрикций на импорт российского алюминия. Также санкции могут ввести против десятков судов, перевозящих нефть. Кроме того, ЕС рассматривает возможность отключения новых банков от системы SWIFT.

До этого, 10 января, США ввели против России пакет ограничений, куда вошли санкции против гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, а также руководителей "Зарубежнефти", "Газпром нефти", "Башнефти", "Татнефти" и "Лукойла". Антироссийские ограничения затронули сами компании "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах", "Альфастрахование" и другие фирмы.

Как, в свою очередь, заявлял Песков, санкциями невозможно "перерубить" сложившиеся маршруты экспорта российских энергоносителей. По его словам, Москва будет следить за последствиями ограничений.