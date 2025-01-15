В МИД назвали вторичные санкции США временным явлением

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Вторичные санкции, веденные против России Соединенными Штатами, являются временным явлением, которое не приживется в подлинно многополярном мире, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Сегодня в государствах мирового большинства есть четкий запрос на равноправие, открытость и партнерство в международных отношениях, в том числе в торговле", – сказал он в беседе с РИА Новости.

Биричевский уверен, что ущербный, по его словам, подход Вашингтона, основу которого составляет санкционный шантаж, перестанет работать, так как "никто не хочет общаться с вымогателями и шантажистами".

США 10 января ввели против России новый пакет ограничений, куда вошли санкции против гендиректора "Росатом" Алексея Лихачева, а также руководителей "Зарубежнефти", "Газпром нефти", "Башнефти", "Татнефти" и "Лукойла". Антироссийские ограничения затронули сами компании "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах", "Альфастрахование" и другие фирмы.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что введенные против страны санкции сработали в плюс. По его словам, РФ достигла серьезных успехов в экономике, повысив уровень и продолжительность жизни, а также снизив уровень безработицы.