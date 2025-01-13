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Россия достигла значительных успехов в развитии экономики, повысила уровень и продолжительность жизни, а также достигла низкого уровня безработицы, а введенные против страны санкции сработали в плюс, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Не навязывая собственные ценности всему миру, Российская Федерация стала интересна большинству стран, которые противостоят западной деградации в сфере морали", – написал он в своем телеграм-канале.

Такой исход был описан еще в 1976 году французским историком Эммануэлем Тоддом в книге "Поражение Запада", отметил Володин. Автор анализирует происходящее в мире, в отдельных государствах Европы, а также в РФ.

"Изучая события на Украине, предрекает крах Запада, являющегося прямым участником военного конфликта, и победу России", – сказал председатель ГД.

Он подчеркнул, что, по прогнозам Тодда, РФ ждет неизбежная победа на Украине до 2027 года. Историк также отмечал, что США и ЕС недооценили Россию. Так, экономика последней и ее показатель ВВП намного более реалистичны, чем западные, так как привязаны к материальному производству.

10 января США объявили о новых антироссийских санкциях. Они затронут компании "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах", "Альфастрахование" и некоторые другие фирмы. В частности, ограничениям подвергнуты более чем 30 российских нефтесервисных компаний: "РН-Бурение", "Технологии ОФС", "РН-ГРП", "РН-Сервис", "РН-Ванкор" и другие.

В МИД РФ заявили, что враждебные действия Штатов не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии России. В ведомстве подчеркнули, что Москва не только выстояла вопреки внешнему давлению, но и продолжает развиваться, причем США своими действиями наносят вред в том числе американскому бизнесу.