Сийярто предупредил о росте цен на топливо после введения санкций Вашингтона

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Последний пакет санкций США, введенный против России, может стать причиной сокращения поставок нефти и газа, а также привести к росту цен на топливо в Центральной Европе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он высказался по поводу действий американской стороны и ее шагов, направленных против российских нефтегазовых компаний и сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), в видеообращении, которое транслировалось на телеканале М1.

По мнению главы венгерского МИД, введенный Штатами пакет санкций станет вызов для всей Центральной Европы.

"В ближайшие дни и недели мы будем проводить тесные консультации с нашими региональными партнерами, чтобы минимизировать влияние энергетических санкций на повышение цен на топливо для защиты венгерского народа и экономики Центральной Европы", – подчеркнул политик.

Штаты объявили о новых антироссийских санкциях 10 января. Они затронут компании "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах", "Альфастрахование" и некоторые другие фирмы. В частности, ограничениям подвергнуты более чем 30 российских нефтесервисных компаний: "РН-Бурение", "Технологии ОФС", "РН-ГРП", "РН-Сервис", "РН-Ванкор" и другие.

Кроме того, санкции введены против Московского, Киришского и Омского НПЗ и 183 нефтяных танкеров, многие из которых входят, как утверждают в Вашингтоне, в "теневой флот" России.

При этом в МИД РФ заявили, что враждебные действия США не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии России. В ведомстве подчеркнули, что Москва не только выстояла вопреки внешнему давлению, но и продолжает развиваться. Причем США своими действиями наносят вред в том числе американскому бизнесу.

