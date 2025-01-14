Bloomberg: Китай решил срочно закупить нефть из-за санкций против РФ и Ирана

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Нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы Китая решили закупить топливо на Ближнем Востоке, в Африке и Америке из-за санкций против России и Ирана. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, такое решение приняли компании Cnooc, Yulong Petrochemical и Jiangsu Eastern Shenghong. Данные меры связаны с ожидаемыми перебоями с поставками нефти на фоне санкций, а также с попытками предотвратить дефицит топлива внутри страны. Небольшие НПЗ уже столкнулись с сокращением прибыли из-за ограниченного доступа к дешевому топливу из России.

Как отмечается в материале, самым частым сроком поставок, запрашиваемым китайскими компаниями, является февраль.

США 10 января ввели против России новый пакет ограничений, куда вошли санкции против гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, а также руководителей "Зарубежнефти", "Газпром нефти", "Башнефти", "Татнефти" и "Лукойла". Антироссийские ограничения затронули сами компании "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах", "Альфастрахование" и другие фирмы.

Как, в свою очередь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкциями невозможно "перерубить" сложившиеся маршруты экспорта российских энергоносителей. Однако, по его словам, они не могут не привести к некоторой дестабилизации рынка.