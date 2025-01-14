Депутат ГД Глазкова предложила распределить доходы от нефти между россиянами

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В России предложили перечислять гражданам часть доходов от экспорта полезных ископаемых. С таким предложением выступила член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова, законопроект опубликован в базе нижней палаты парламента.

Для этой цели депутат предложила сформировать Фонд социальной справедливости, который и будет распределять доходы между россиянами. Предполагается, что он начнет свою работу с 1 января 2026 года.

Ежегодный вклад в капитал фонда составит минимум 15% от средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Выплаты будут производиться раз в три месяца. При этом право на них будут иметь россияне с трудовым стажем более 15 лет.

Глазкова ожидает, что граждане РФ откроют счета в банках, на которых контрольный пакет акций будет принадлежать государству. Руководить фондом будет назначенный президентом России председатель правления, а следить за работой организации будет наблюдательный совет.

Вместе с тем в правительстве назвали данную инициативу избыточной, приведя в качестве аргумента действующие принципы работы ФНБ, который служит гарантом обеспечения пенсионных прав россиян. В кабмине считают, что если начать распределять средства фонда, то он может быстро исчерпаться. Это, в свою очередь, снизит возможности бюджета по оперативному реагированию на негативные внутренние и внешние факторы.

Ранее Владимир Путин заявил, что заработная плата граждан РФ выросла в 2024 году на 9% в реальном выражении. В целом президент РФ охарактеризовал ситуацию с зарплатами населения как стабильную и надежную.

Между тем депутаты от ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров. По мнению парламентариев, эта мера позволит пожилым людям почувствовать внимание со стороны государства, а также использовать дополнительные средства на празднование или личные нужды.