Мишустин утвердил план достижения национальных целей до 2030 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российское правительство завершило формирование единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Документ утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Этот план будет главным ориентиром в работе правительства, министерств, ведомств, региональных администраций, институтов развития, госкомпаний и корпораций при выполнении поставленных Владимиром Путиным задач, говорится в публикации.

Документ связывает майский указ российского лидера о национальных целях, 19 сформированных кабмином нацпроектов, свыше 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии и дорожные карты.

При реализации плана будут решаться ключевые долгосрочные задачи. В частности, выход России на устойчивую траекторию роста "в условиях имеющихся вызовов", увеличение доходов россиян, повышение рождаемости и продолжительности жизни, а также обеспечение технологического суверенитета, отметили в правительстве.

В документе учли все действующие инструменты госполитики, предусмотрели индикаторы достижения поставленных задач, определили зоны ответственности всех участников процесса.

Кроме того, для своевременного реагирования на возможные вызовы и риски подготовлена гибкая цифровая модель управления реализацией запланированных мероприятий. Она позволит вести ежемесячный мониторинг намеченных целей, выявлять и анализировать причины отклонений, а также получать обратную связь от россиян и властей регионов, пояснили в кабмине.

При этом профильные вице-премьеры будут нести персональную ответственность за достижение утвержденных показателей. Они же будут управлять процессом, обеспечивая координацию принимаемых мер.

Путин ранее утвердил новую стратегию противодействия экстремизму. Согласно документу, целями госполитики в этой сфере являются защита прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечение целостности и безопасности России.

Данные цели должны достигаться путем реализации мер, разрабатываемых с учетом результатов мониторинга в сфере противодействия экстремизму.