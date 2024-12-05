Путин заявил, что РФ должна обеспечивать себе все виды суверенитета

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РФ должна обеспечивать себе все виды суверенитета – экономический, общественный, государственный и технологический, заявил Владимир Путин.

"Нельзя стать успешными, полагаясь на кого-то со стороны, надо самим быть сильными, уверенными и самодостаточными", – сказал президент РФ на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он добавил, что эта же мысль была ранее сказана в послании Федеральному собранию, а затем изложена в президентском указе в виде национальных целей развития страны.

Тем временем у РФ становится все больше стратегических партнеров среди дружественных стран. Путин выразил надежду, что их будет становиться все больше. И этот процесс, по словам президента, уже виден.

"Все наши действия, планы и программы опираются на реальное положение дел в экономике, на объективные тенденции в сфере занятости, в промышленности, в финансах, сфере услуг, других отраслях", – заключил он.

Ранее Путин рассказывал, что РФ не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству. Страна будет делать это и дальше, подчеркивал он. При этом недоброжелателям пора понять, что без России мир не будет лучше.

