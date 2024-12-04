Путин раскритиковал немецкого бизнесмена за вопрос на английском языке

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Немецкий бизнесмен задал Владимиру Путину вопрос на английском языке в рамках форума ВТБ "Россия зовет!". В ответ глава РФ напомнил ему о суверенитете и перешел на немецкий язык.

"Вот вы представляете ФРГ. Говорите по-немецки! Что вы мне вопросы задаете на английском языке? Самое важное – это уровень суверенитета", – сказал российский лидер.

Кроме того, президент страны рассказал о том, как посещал день рождения бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Ганновере, на котором говорили на английском языке. Он вспомнил, что хор также пел такие песни.

Ранее Путин назвал расистским стереотип о существовании развитого мира в лице "цивилизованного Запада" и варварстве других народов. Глава государства подчеркнул, что неравноправие всегда ведет к плохим последствиям.

Также, по его словам, РФ не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству. Российский лидер добавил, что так будет всегда.

