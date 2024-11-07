Путин заявил, что Россия будет останавливать рвущихся к господству в мире

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Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству. Она будет делать это и дальше, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Президент отметил, что недоброжелателям России необходимо понять, что мир без РФ не будет лучше.

"Снова кое у кого возникла мысль, что мир без России будет лучше. Тогда старались закончить с Россией, развалить все, что осталось после развала Советского Союза – и сейчас, похоже, тоже кто-то об этом мечтает, думает, что мир будет послушнее, будет лучше управляться. Но Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, кто бы это ни делал. Так будет и впредь", – сказал президент.

Также Путин подчеркнул, что Россия никогда не выступала и не выступает инициатором применения силы. По его словам, государству приходится это делать тогда, когда становится понятно, что оппонент ведет себя агрессивно, и когда это необходимо для защиты страны и ее населения. Между тем, российские лидер указал, что оппоненты России находят новые способы и инструменты для уничтожения государства.

В ходе своего выступления Путин подчеркнул, что само существование России является залогом успешного развития мира, который сможет сохранить свое многообразие и многоцветность.

"И сейчас могу вам сказать, что это не мои слова. Это мне часто говорят наши друзья из всех регионов мира. Я ничего не преувеличиваю. Повторю, мы никому ничего не навязываем и не будем этого никогда делать. Нам самим это незачем и никому это не нужно", – сказал президент.

Путин подчеркнул, что сегодня Россия борется за свою свободу, права и суверенитет.

Кроме того, как заявил в ходе сессии Путин, Запад попытался нанести России сокрушительный удар и отлучить ее от мировой политики и экономики. Однако это не удалось. Глава государства отметил, что западные антироссийские санкции не возымела эффекта. Россия необходима миру, и никакие решения западных начальников не поменяют это, указал он.

