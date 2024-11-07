Путин заявил об угрозе погружения человечества в агрессивную анархию

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Человечество может погрузиться в пучину агрессивной анархии и утратить традиционные ценности. В этом есть угроза, заявил Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Погружение человечества в анархию, отказ от традиционных ценностей, отказ от основных принципов демократии. Все чаще демократию понимают не как власть большинства, а как власть меньшинства", – сказал российский лидер.

По его словам, именно западный либерализм превратился в крайнюю нетерпимость и агрессию. Он стал таким к любой альтернативе, суверенной и независимой мысли, подчеркнул президент РФ.

Как отметил глава государства, призывы Запада нанести России стратегическое поражение показывают запредельный авантюризм.

Ранее Путин назвал ключевой задачей обеспечение межнационального мира и согласия. Что касается попыток недружественных стран "посеять семена вражды, недоверия и ксенофобии" между народами РФ, он выразил уверенность в том, что они обернутся провалом.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России очень важны традиционные ценности, поэтому страна продолжит пропагандировать их в хорошем смысле слова. По словам представителя Кремля, у россиян нет ничего общего с экстремистским либерализмом, который активно распространяется в европейских странах и предполагает отказ от традиционных человеческих и религиозных ценностей.

