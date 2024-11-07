Путин заявил, что России выпало жить в эпоху кардинальных перемен

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Общество сейчас живет в эпоху кардинальных, революционных перемен. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии "Валдая"

По словам президента, на глазах общества формируется совершенно новое мировое устройство.

"Нам выпало жить в эпоху кардинальных перемен, быть участниками сложнейших процессов. Наступает момент истины, прежнее устройство мира безвозвратно ушло", – сказал Путин.

Российский лидер отметил, что динамика международных процессов такова, что следующие 20 лет истории человечества могут быть еще сложнее, чем завершившиеся. Он пояснил, что в мире идет не просто схватка за власть, а столкновение самих принципов отношений стран и народов.

"Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным. А насколько, конечно, зависит от множества, большого количества факторов", – добавил президент.

По словам российского лидера, поднимаются новые державы, народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность, а также все тверже настаивают на достижении цели развития и справедливости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет развиваться как "закрытая коробка". По его словам, Россия будет сильной и уважающей другие страны, а также открытой для сотрудничества. При этом РФ будет искать партнеров, которые готовы на мирное, взаимоуважительное взаимодействие во всех сферах, уточнил Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента, Россия сейчас уверенно держит свой запас прочности. Это означает, что в стране мощная экономика и высокие темпы роста производства. Для России, подчеркнул Песков, особенно важен высокий уровень социальной обеспеченности, сильная армия и сообщество здоровых и ответственных граждан.

В ходе своего выступления представитель Кремля также заявил, что эпоха перемен в мире займет десятилетия. Он подчеркнул, что сейчас мир проживает "очень неспокойное время – время перемен".